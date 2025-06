Bei den Berlin Adlern gingen die Sudenburger am Sonnabend zunächst in Führung. Am Ende steht allerdings eine 9:30-Niederlage, die nach Einschätzung von Spielertrainer Bernhard Filipiak zu hoch ausfällt.

Magdeburg - Für die entscheidenden Meter kam Lars Lange auf den Platz. Durch die Mitte rammte sich der wuchtige Runningback der Magdeburg Virgin Guards in die Endzone der Berlin Adler. So sorgte Lange am Sonnabend im ersten Viertel für die frühe 6:0-Führung der Magdeburger. Doch der erste Touchdown im Gastspiel beim Tabellenführer sollte für die Garde zugleich auch der letzte der Partie bleiben. Am Ende verloren die Sudenburger in der Hauptstadt erwartungsgemäß mit 9:30. Wobei Spielertrainer Bernhard Filipiak überzeugt ist: „Das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht richtig wider.“