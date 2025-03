Zukunft vs. Olvenstedt: Derby-Remis (fast) nichts wert

Magdeburg - Für Liebhaber von rassigen Derbys war die Partie zwischen dem FC Zukunft und Germania Olvenstedt ein echter Leckerbissen. Zweikämpfe gab es massenweise, ebenso ließen sich Wortgefechte und Provokationen beobachten. „Bei so einem Spiel wird man auch mal ein paar Jahre älter“, kommentierte Olvenstedt-Coach Sascha Döring nachher die Intensität. In jeder Aktion war es beiden Teams anzumerken, wie sehr sie den im Abstiegskampf so wichtigen Dreier wollten.