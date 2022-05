Ausleber Reiter bundesweit erfolgreich

Ausleben - So wurden Mara-Marileen Spengler in den Landeskader der Springreiter, Milena Strauß und Sophie Sievers in den Vielseitigkeitskader und Anika Röper in den Landeskader der Vierkämpfer berufen. Zusätzlich wurden Amy Hamann in den Förderkreis Dressur und Anika Röper in den Förderkreis der Springreiter aufgenommen.