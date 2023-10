Die Turnhalle in Flessau hat vor wenigen Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten erfahren. Im Zuge der Neugestaltung der Grundschule im Zeitraum von 2017 bis 2020 wurden neue Fenster und Sanitäranlagen eingebaut und außerdem die Fassade gedämmt.

Nun aber tut sich mit dem Dach ein neuer Sanierungsfall auf. Denn unter den dort liegenden Bitumenbahnen steht Wasser. Das wurde bei einer Kontrolle entdeckt. Nach Angaben aus dem Osterburger Rathaus bringt das Nass das Sportgebäude zwar nicht generell in Gefahr. Um Folgeschäden zu vermeiden, hat die Kommune aber schon Sanierungsarbeiten in Auftrag gegeben. So wird noch in diesem Jahr das Hauptdach auf Vordermann gebracht. 2024 soll die Erneuerung des Vordaches folgen.

Für diese Arbeiten greift die Einheitsgemeinde tief in den Geldbeutel. Beim Vordach rechnet Kämmerer Detlef Kränzel mit Ausgaben von 35.000 Euro. Und die Sanierung des Hauptdaches kostet rund 90.000 Euro. Ob die Stadt die Kosten allein trägt, bleibt abzuwarten. Sie hat den Schaden ihrer Versicherung gemeldet.