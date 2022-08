Aufsteiger vor kniffliger Auswärtsaufgabe

Der zweite Spieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel 1 hält an diesem Wochenende vier spannende Begegnungen mit westaltmärkischer Beteiligung bereit.

Salzwedel - Für den SV Liesten 22 geht es dabei bereits am heutigen Freitagabend um 18:30 Uhr in die Vollen. Dann nämlich gastiert der SV Rot-Weiß Arneburg in Liesten.