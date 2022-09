Spitzenduell der Kreisoberliga steigt diesmal in Mechau

Salzwedel - Die restlichen Teams greifen dann erst am Sonntag ab 14 Uhr ins Geschehen ein. So erwartet die SG Eintracht Mechau im Top-Spiel den Tabellenführer aus Gardelegen, die Salzwedeler Eintracht-Reserve reist nach Sanne, der SV Eintracht Berge will in Jävenitz den Turnaround schaffen, der SV Wacker Lindstedt bittet im Verfolgerduell den FSV Eiche Mieste zum Tanz, der SV Schwalbe Schwiesau muss beim FC Jübar/Bornsen Flagge bekennen und der TSV Adler Jahrstedt will gegen den SV Brunau die drei Punkte zu Hause behalten.