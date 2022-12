Calbenser Kicker sind heiß“

Das letzte Spiel des Jahres müssen die Landesliga-Kicker der TSG Calbe in der Fremde absolvieren. Die Reise führt die Saalestädter zum Blankenburger FV.

Calbe - Nach der Partie am vergangenen Wochenende warf Marcel Würlich ziemlich zeitig einen Blick auf die Tabelle. Sowohl Piesteritz als auch Trebitz hatten ihre Partien in der Fußball-Landesliga, Staffel Mitte, verloren. Im Umkehrschluss bedeutete das, dass die TSG Calbe vorerst über dem Strich landete. Umso wichtiger waren die drei Punkte im Duell gegen Germania Wernigerode. Auch wenn diese nicht vom fußballerischem Glanz umgarnt waren. Viel mehr war es der Kampf, welcher den Ausschlag gab und das wiederum erfreute den Trainer der TSG Calbe. Den Schwung wollen die Saalestädter nun nutzen, um auch im letzten Spiel des Jahres Zählbares einzufahren. Die Aufgabe wird allerdings nicht leichter. Zu Gast sind die Calbenser am Sonnabend um 13 Uhr beim Blankenburger FV.