Der Daumen zeigt bei Calbes Handballerinnen nach oben

Calbe - Glücklich und erleichtert lagen sich die Handballerinnen der TSG Calbe nach dem gelungenen Wiederbeginn in der Sachsen-Anhalt-Liga in den Armen. Der 27:23 (13:13)-Erfolg gegen den Post SV Magdeburg war verdient und durchaus ein Achtungszeichen der Saalestädterinnen, die erstmals in Bestbesetzung aufliefen.