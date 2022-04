Duell der Wundertüten zwischen Calbe und Radis

Am Sonnabend greifen auch die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der TSG Calbe in den Spielbetrieb ein. Zuhause empfangen die Saalestädter ab 17 Uhr den TuS Radis.

Matthias Walther (r.) und die Calbenser Handballer steigen am Wochenende wieder in Spielbetrieb ein. Dabei werden die Saalestädter auf reichlich Gegenwehr treffen, denn der Gegner wird laut dem TSG-Trainer Andreas Wiese „mit Wut im Bauch anreisen“.

Calbe - Als Andreas Wiese am Sonntag die Ergebnisse der anderen Teams studierte, wunderte er sich über ein Ergebnis besonders. TuS Radis hatte das Heimspiel gegen den HSV Haldensleben mehr als deutlich mit 29:41 verloren. „Die Mannschaft sah von den Namen her gar nicht schlecht aus. Zwei Stammkräfte haben nur gefehlt“, konnte der Coach des Sachsen-Anhalt-Ligisten TSG Calbe ausmachen. Umso verwunderter war er. „Ich habe meiner Mannschaft am Montag beim Training schon gesagt, dass Radis wohl mit jeder Menge Wut im Bauch zu uns reisen wird“, so der Coach vor der anstehenden Partie am Sonnabend um 17 Uhr.