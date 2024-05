Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Es war eine etwas andere Perspektive, die Oliver Schulke auf das letzte Saisonspiel seiner Mannschaft hatte. Statt auf der Bank Platz zu nehmen, zog sich der Trainer von Handball-Sachsen-Anhalt-Ligist Eintracht Gommern das Trikot mit der Nummer 17 über. „Ich wusste schon vor ein paar Wochen, dass es personell eng werden würde. Aber es gebetet der Anstand, dass man bei einem Verein wie Calbe dennoch antritt und die Feierlichkeiten nicht kaputt macht“, erklärte Schulke mit Blick auf die Ehrung als Vizemeister durch den Handball-Landesverband. Ohne Wechselspieler traten die Gäste an, so dass Calbe auch auf der Platte Grund zum Jubeln hatte. Angesichts der Vorzeichen überraschte der klare 39:28 (22:12)-Erfolg nur die wenigsten in der Hegersporthalle.