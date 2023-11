Arge personelle Sorgen plagen die Landesliga-Kicker des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens vor der Nachholpartie am Sonnabend (14 Uhr) gegen Eintracht Elster.

Elster/Kleinmühlingen. - Mario Katte lacht, doch dem Coach des Fußball-Landesligisten TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ist eigentlich gar nicht danach. „Man könnte es für Galgenhumor halten, aber es ist echt traurig“, meint der Coach. Denn beim Blick auf den Kader wird schnell klar, dass die Aufgabe am Sonnabend um 14 Uhr gegen den SV Eintracht Elster alles andere als einfach wird. Das liegt nicht nur daran, dass der Gegner in den vergangenen Partien begonnen hat, zu punkten. Viel mehr ist es die personelle Situation, welche Katte tiefe Falten auf die Stirn zaubert. „Selbst unseren Physio und unseren Chefordner hat es erwischt“, erklärt Katte. „Es liegt alles um – die Hälfte des Kaders ist erkrankt.“ Die Grippewelle hat die Grün-Weißen also immer noch fest im Griff.