Nicola Maximilian Braunert (links) sorgte mit seinem Tempo immer wieder für Unruhe in der Hintermannschaft von Germania Wernigerode. Ein Treffer blieb dem Youngster des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens jedoch verwehrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinmühlingen - Da stand er wieder an der Seitenlinie. Nachdem Mario Katte eigentlich im Sommer seinen Trainerjob beim TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens zur Verfügung stellte, ist er nun wieder zurück in der Landesliga. Auch wenn seine Elf das Heimspiel gegen Germania Wernigerode nicht gewonnen hat (1:1), wirkte der Coach zufrieden. Alle Anspannung war gelöst. So ging es auch seinen Spielern.