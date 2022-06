Holger Behrendt: „Dass war wirklich sehr kräftezehrend“

Schönebeck - Auch nach 33 Jahren huscht Holger Behrendt noch immer ein kleines Lächeln über die Lippen wenn er auf das Jahr 1988 angesprochen wird. Noch wie damals kann sich der Turner, der bei den Olympischen Spielen in Seoul Gold an den Ringen, welches er sich mit Dmitri Bilosertschew teilte – beide hatten die identische Punktzahl – Silber in der Mannschaftswertung und Bronze am Reck sicherte, erinnern. Durch weitere Titel wurde Behrendt weit über die Grenzen der damaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) als Turner bekannt.