Kegler müssen sich weiter in Geduld üben

Schönebeck - Kurz vor dem Ende des alten Jahres haben die Terminkommission und die Corona-Taskforce noch einmal die Situation zum Start des Bundesligaspielbetriebes an diesem Wochenende bewertet und einen Entschluss gefasst: „Die Gremien kamen einstimmig überein, dass entgegen des derzeit gültigen Rahmenterminplanes der Spieltag der Bundesligen am 8. und 9. Januar 2022 verschoben wird, um die Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz der Bundesländer in der ersten Januarwoche abzuwarten. Die Gremien des DKBC werden am 9. Januar 2022 erneut über die Weiterführung des Spielbetriebes beraten. Das Präsidium stimmt dieser Verfahrensweise ausdrücklich zu.“