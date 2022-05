Kein Geschenk für den Coach von Union 1861 Schönebeck

Landesligist Union 1861 Schönebeck bleibt in der Vorbereitung auf die Rückrunde weiter ohne Testspielsieg. Am Sonnabend trennten sich die Schönebecker von Landesklasse-Vertreter Germania Wernigerode 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Schönebeck - Die einen sitzen an der Kaffeetafel, die anderen verreisen und wieder andere verbringen ihren Ehrentag mit der schönsten Nebensache der Welt. So auch Mirko Stieler. Der Trainer von Union Schönebeck hatte am Sonnabend Geburtstag, wurde 48 Jahre alt und verbrachte den Tag mit seinem Team. Das Testspiel gegen Germania Wernigerode stand auf dem heimischen Kunstrasenplatz an. Ein Geschenk, in Form einer starken Leistung, machten Unions Spieler ihrem Coach jedoch nicht.