Kleinmühlingen. - Locker starteten die Kicker des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in die Vorbereitung auf die kommende Landesklasse-Spielzeit. 22 Spieler konnte Coach Mario Katte begrüßen. Doch bevor es mit der Arbeit mit dem Ball losging, ergriff Katte am Montag das Wort. Neben der Vorstellung der Neuzugänge – bis auf Lorenz Boese und Bennet Meinecke waren alle vor Ort – gab der Coach bereits einen kleinen Ausblick, wo es in der Saison hingehen soll. Kleinmühlingen möchte selbst das Heft des Handels in die Hand nehmen und wird mit einer Dreierkette agieren. Weitere Systeme hat Katte aber im Kopf. Nach einem kleinen Warm-mach-Programm ging es erst einmal zurück an die Taktiktafel. Anschließend wurde bei einem Trainingsspielchen geschaut, wer auf welcher Position seine Stärken hat. „Ich war zufrieden. Wir haben die Neuzugänge besser kennengelernt. Im Anschluss haben wir noch ein bisschen zusammengesessen“, so Katte.

