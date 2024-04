Zum Kellerduell der Fußball-Landesliga, Staffel Mitte, nach Blankenburg reisen am Sonnabend um 15 Uhr die Kicker des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Kleinmühlingen/Zens will mit Wille und Mentalität überzeugen

Nicola Maximilian Braunert (links) und seine Kleinmühlinger Teamkollegen müssen eine identische kämpferische Einstellung an den Tag legen, wie in der Vorwoche. Kevin Sager

Blankenburg/Kleinmühlingen. - Am Dienstag beim Training war das Spiel gegen den Spitzenreiter Edelweiß Arnstedt nochmal Thema bei den Landesliga-Kickern des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens. Coach Mario Katte hatte die Befürchtung, dass seine Spieler sich von dem Ergebnis herunterziehen lassen, denn „ein Punkt wäre möglich gewesen“, ist er noch immer der Meinung. Er stellte aber schnell fest, dass seine Mannschaft die knappe 1:2-Niederlage gut verkraftete. „Sie waren mit ihrer Leistung alle zufrieden. Jetzt müssen wir es hinbekommen, mit dem gleichen Kraftaufwand, dem Willen und der Mentalität am Sonnabend aufzutreten“, meint Katte. Er und seine Elf sind am Sonnabend um 15 Uhr auswärts gegen den Blankenburger FV gefordert.