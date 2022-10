Marcus Bolze beschert Union Schönebeck drei Punkte

Schönebeck - Man nannte ihn auch Phantom. Über lange Zeit war Marek Mintal beim 1. FC Nürnberg nicht zu sehen, doch er schaffte es, in den entscheidenden Momenten da zu sein und Tore zu schießen. So viele, dass er in der Saison 2003/2004 und 2004/2005 Torschützenkönig der zweiten und dann der ersten Liga wurde. Zudem hatte Mintal mit seinen Treffern große Anteile am Klassenerhalt der Franken, aber auch an Aufstiegen und dem Pokalsieg 2007. Ein „Phantom“ haben auch die Landesliga-Kicker von Union Schönebeck in den Reihen. In der 87. Minute hatte André Hoof schon gesagt, dass Marcus Bolze „nicht den besten Tag hatte“. Nur eine Minute später war Bolze aber zur Stelle – aus dem Nichts eben. „Er hat mich nur Sekunden später Lügen gestraft. Aber das kann er gerne öfter machen“, lächelte Hoof nach seinem gelungenen Debüt an der Seitenlinie der Schönebecker. Union schlug den TSV Niederndodeleben mit 1:0.