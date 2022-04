„Ordentliche Partie“ lässt Schönebecker Herren 40 jubeln

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand Thomas Theuerkauf vom TC Blau-Weiß Schönebeck immer besser in die Partie und fuhr einen Zwei-Satz-Erfolg ein. Im Doppel knüpfte er an die gute Leistung an.

Schönebeck - Je länger eine Siegesserie anhält, um so einfacher wird es, die Partien zu absolvieren. Die Füße werden leichter, das Handgelenk und der Schläger schwingen quasi von selbst. Zudem wächst auch das Selbstbewusstsein und eine gewisse Leichtigkeit macht sich breit. Eine ähnliche Gefühlslage herrscht derzeit bei den Herren 40 des TC Blau-Weiß Schönebeck vor. Auch das vierte Spiel in Serie absolvierten die Spieler um Mannschaftsleiter Christian Erxleben, der diesmal wieder an Nummer eins gesetzt war, erfolgreich und verwiesen den 1. TC Magdeburg beim 4:2-Sieg in die Schranken. Ein Ergebnis, dass die Schönebecker äußerst zufrieden stellt, sind die eigenen Ansprüche doch hoch.