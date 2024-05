Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel/Schönebeck. - Das Auswärtsduell in der westlichen Altmark stand für die Landesliga-Kicker von Union Schönebeck unter keinem guten Stern. Auf dem Weg nach Salzwedel mussten die Elbestädter eine unfreiwillige Pause einlegen, da der Bus, mit dem die Mannschaft anreiste, eine Panne hatte. So standen die Gäste erst um kurz nach halb sieben an der Flora. Personelle Sorgen vergrößerten das Dilemma. Neben Denny Piele und Mathias Rhode war auch Tobias Ginter nicht wirklich bei 100 Prozent. Aber Schönebecks Trainer André Hoof hatte keine andere Wahl, als alle drei von Anfang aufzustellen. „Ich kann nur meinen Hut ziehen. Die Moral hat immer gestimmt, die Mannschaft hat die Umstände angenommen“, meinte der Coach nach dem 4:3 (1:2)-Erfolg gegen die Salzwedeler. Schönebeck bleibt dadurch Spitzenreiter der Nord-Staffel – Staßfurt hängt Union aber punktgleich nach dem 2:0-Sieg in Ummendorf im Nacken.