Trinkpause wird zum Knackpunkt bei der TSG Calbe

Magdeburg/Calbe - Mit der Nummer 21 auf dem Rücken ging Tom Hufmüller auf den Platz des MSV Börde. Erst am Freitag wurden alle nötigen Unterlagen eingereicht und schon einen Tag später übernahm der Neue der TSG Calbe das Kommando im Mittelfeld. Noch in der Vorsaison kickte der 30-Jährige beim SV Olympia Schlanstedt in der Landesklasse 4. Nun wagt er sich in die Landesliga. Dass dort ein rauerer Wind weht, mussten die Calbenser im Duell mit dem MSV erfahren. Zwar führte Calbe zwischenzeitlich mit 3:1, musste sich aber klar mit 3:8 geschlagen geben.