TSG Calbe bleibt 2022 ohne Niederlage

Felix Kralik (h.) steuerte vier Treffer zum deutlichen Heimerfolg gegen den HSV Magdeburg bei. Nach einer durchwachsenen Leistung in Durchgang eins, drehten er und seine Mitspieler der TSG Calbe in Halbzeit zwei ordentlich auf.

Calbe - Ruhiger als sonst war es am Sonnabend in der Hegersporthalle. Der Grund: Andreas Wiese war privat verhindert und konnte nicht wie gewohnt mit seiner emotionalen Art seine Mannschaft unterstützen. Stattdessen leitete Peter Weiß, Trainer der zweiten Mannschaft der TSG Calbe, die Geschicke. „Peter und ich haben uns am Donnerstag abgestimmt. Ich habe vollstes Vertrauen in ihn. Er war einige Zeit mein Co-Trainer und kennt daher die Automatismen“, sagt Andreas Wiese, Trainer der Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der TSG Calbe, über die Vertretung. Weiß und die Mannschaft zahlten das Vertrauen an Wiese zurück. Mit 38:29 (17:14) landeten die Calbenser abermals einen deutlichen Sieg vor heimischem Publikum und wiesen den HSV Magdeburg deutlich in die Schranken.