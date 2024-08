Neubrandenburg/Calbe. - Früh ging es am vergangenen Sonnabend für die Handballer der TSG Calbe aus den Federn. Bereits um 5.30 Uhr in der Früh trafen sich die Saalestädter, denn über drei Stunden Fahrt lag vor der Mannschaft um Trainer Frank Reckzeh. Ziel war die Heimat des neuen Trainers: Neubrandenburg. Dort nahmen die Oberliga-Handballer am Jacob-Cement-Cup des Regionalligisten SV Fortuna ’50 Neubrandenburg teil. Beim Turnier traten zudem noch die Mecklenburger Stiere (Regionalliga Ostsee-Spree), der Stralsunder HV II (Oberliga M-V), der SV Warnemünde (Regionalliga Ostsee-Spree) und der TSV Rudow (Regionalliga Ostsee-Spree) an. „Das war eine gute Standortbestimmung, daher haben wir das Turnier gewählt, da bis auf eine Mannschaft alle in der Regionalliga spielen“, erklärte Reckzeh. „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, führte der Trainer aus, immerhin stand seine Mannschaft im Finale. Dort unterlagen sie mit 23:25 den Mecklenburger Stieren.

