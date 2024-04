Kevin Reiske (am Ball) und seine Mitspieler der TSG Calbe knackten bereits zu zweiten Mal in dieser Saison die 40-Tore-Marke.

Calbe. - Werfen die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der TSG Calbe in einem Spiel mehr als 40 Tore, wird Coach Andreas Wiese zur Kasse gebeten und muss für Kaltgetränke sorgen. Des Öfteren betonnte er, dass er das dann gerne macht. Nach dem mehr als deutlichen 42:23 (19:11)-Heimerfolg gegen die SG Kühnau ging also erneut eine Kiste auf den Coach – bereits die zweite in der laufenden Saison. Spieler sind von der Regel ausgenommen. „Zum Glück“, wird sich Maximilian Weiß wohl denken. Satte 15 Tore steuerte der Linksaußen bei. „Das muss die Mannschaft entscheiden, ob künftig auch für Spieler eine Grenze gilt“, lacht Wiese.