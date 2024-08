Schönebeck. - Josep „Pep“ Guardiola gehört zu den größten und vor allem erfolgreichsten Trainer der Welt. Seine Spielweise ist darauf ausgelegt, den Gegner nach allen Regeln der Kunst zu dominieren. Viel Ballbesitz, den Gegner mürbe machen und dann eiskalt zuschlagen. Diese Spielweise birgt aber auch große Risiken, denn bei Fehlern sind Gegentore fast immer vorprogrammiert. Herunter gebrochen auf den Amateur-Fußball verfolgt auch André Hoof diese Philosophie. „Es ist klar, dass die Gegner auf Fehler lauern. Daher müssen wir aktiv nach vorn verteidigen und manche Szenen auch einfach schmucklos klären“, erklärt der Coach von Fußball-Landesligist Union Schönebeck – das hat er seiner Mannschaft oft gesagt. Im Liga-Duell am Mittwoch gegen den MSV Börde setzte seine Elf alle Ratschläge bestens um, so dass die Revanche für das Pokal-Aus am vergangenen Freitag gegen die Landeshauptstädter gelang. Grün-Rot setzte sich mit 2:0 (1:0) durch, machte es aber lange Zeit unnötig spannend.

