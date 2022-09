Wille, Kampf und Einsatz stimmen bei der TSG Calbe

Calbe - Unter der Woche stand kein Torhüter zur Verfügung, so dass sowohl Maximilian Lehmann und auch Daniel Bertram, das Torwart-Duo des Handball-Sachsen-Anhalt-Ligisten TSG Calbe, ohne große Vorbereitung in die Partie gegen die SG Kühnau gingen. Doch mit dieser Situation gingen beide mehr als professionell um. „Gerade für ,Berti’ (Daniel Bertram, Anm. d. Red.) hat es mich gefreut, dass er sofort ins Spiel gefunden hat“, lobte Calbes Coach Andreas Wiese. „Wir hatten allgemein eine gute Intensität im Zusammenspiel Abwehr und Torwart“, stellte Wiese fest. „Durch das Ergebnis konnten alle etwas Gutes für ihre Seele tun“, hielt er im Anschluss an den überzeugenden 31:18 (20:8)-Erfolg fest.