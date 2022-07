Youngster der TSG Calbe hinterlassen Eindruck

Calbe - Am vergangenen Freitag wollten die Kicker der TSG Calbe eigentlich ein Testspiel absolvieren, doch ein passender Gegner wurde nicht gefunden. Eine Alternative musste her. Kurzerhand entschloss sich die Mannschaft Kapitän Christian Kober unter die Arme zu greifen. Der Mittelfeldmann verwirklichte sich den Traum eines Hauses und da ließen es sich die Teamkollegen nicht nehmen, gehörig anzupacken. Nach einem gelungenen Arbeitseinsatz saßen alle zusammen und ließen es sich am Grill und bei einem Kaltgetränk gut gehen. Eine „gute teambildende Maßnahme“, wie Coach Marcel Würlich sagte. Am Sonntag war der Landesliga-Aufsteiger auf dem Platz gefordert. Zu Gast am Heger war der MSV Börde. Schlussendlich musste sich Calbe mit 3:5 (1:3) geschlagen geben.