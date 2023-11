Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzlandkreis - Des einen Freud ist des anderen Leid: Während sich viele über die weiße Vorweihnachtszeit nach dem Wintereinbruch der vergangenen Tage freuen, macht er den Plänen der Fußballer in ganz Sachsen-Anhalt einen Strich durch die Rechnung. Vielerorts sollte an diesem Wochenende ein letztes Mal in diesem Jahr draußen gegen den Ball getreten werden, doch in den zurückliegenden Stunden häuften sich die Absagen.