Wolmirsleben. - „Warum spielen wir in unserem dritten Spiel diese Woche Tempo-Handball gegen eine Mannschaft wie Westeregeln?“, fragte Benjamin Prosowski seine Spieler von Handball-Verbandsligist Germania Borne schon im Laufe der ersten Halbzeit. Damit hatte Bornes Coach einen der Gründe, warum der 27:18 (16:8)-Derbyerfolg der Gäste letztlich so deutlich ausfiel, bereits genannt. Dennoch waren sich beide Seiten einig, dass der Abstand zwischen den Teams am vergangenen Freitagabend nicht so groß war, wie es schließlich auf der Anzeigetafel abzulesen war.