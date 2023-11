Rot-Weiss Staßfurt beißt sich in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga nach einem 28:24 (16:12)-Heimsieg gegen den HSV Apolda in der Spitzengruppe der Tabelle fest.

Nicht nur durch seine Torgefahr war Tommes Vehse (am Ball) einer der auffälligsten Spieler beim HV Rot-Weiss Staßfurt gegen Apolda.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Wer schon einmal ein Spiel des HV Rot-Weiss Staßfurt verfolgt hat, weiß, wie emotional Trainer Sebastian Retting die Partien seiner Mannschaft auf der Bank verfolgt. So überrascht es kaum, dass er im Oberliga-Heimspiel gegen den HSV Apolda die Gelbe Karte sah. Nur der Zeitpunkt war etwas verwunderlich, denn eigentlich hatte seine Sieben in der 19. Minute gerade auf die Siegerstraße zurückgefunden, nachdem die Gäste aus Thüringen Mitte der ersten Halbzeit zur Führung getroffen hatten. Im Anschluss beruhigten sich die Gemüter dann aber recht schnell, denn gerade nach der Pause geriet der 28:24 (16:12)-Erfolg nie wirklich in Gefahr.