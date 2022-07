Nervenkostüm des SV 09 Staßfurt ist aus gutem Stoff

Schönebeck - Freunde des Aberglaubens kamen am Sonntag in der Elbestadt voll auf ihre Kosten. Ein Blick in die Historie des traditionellen Sparkassen-Cups konnte eigentlich nur den SV 09 Staßfurt als Sieger hervorbringen. In den vergangenen vier Jahren standen die Bodestädter immer im Finale. Der Niederlage 2019/2020 gegen Kleinmühlingen folgte ein Sieg und wieder eine Niederlage. Laut Reihenfolge musste also ein Sieg folgen. Und genau den fuhren die Landesliga-Kicker des SV 09 Staßfurt bei der Jubiläumsausgabe gegen den Verbandsligisten SC Bernburg auch ein. Nach regulärer Spielzeit stand es 3:3 (1:3). Am Elfmeterpunkt zeigten die Staßfurter die besseren Nerven und belohnten sich für „drei Wochen der Schinderei. Ein Dank gebührt allerdings auch der Sparkasse, die diesen geilen Cup ins Leben gerufen hat. Ich habe ihn sowohl als Spieler und auch als Co-Trainer erlebt“, so Patrick Stockmann, der Trainer Torsten Lange, der weiterhin im Urlaub ist, an der Seitenlinie vertrat.