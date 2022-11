Rot-Weiss Staßfurt bejubelt Derbysieg

Staßfurt - Ganz mit der Sprache herausrücken wollte Sebastian Retting nicht, wie er seine Mannschaft vor dem Anpfiff noch einmal zusätzlich motivierte. Nur so viel verriet der Trainer des HV Rot-Weiss Staßfurt: „Ich bin Samstagmorgen halb fünf aufgewacht und hatte eine Idee, die ich dann in der Kabine vor dem Spiel auch so umgesetzt habe. Es ist wichtig, trotz aller Wichtigkeit des Spieles, immer auch Spaß zu haben und die Jungs fanden es alle lustig“, so der Coach.