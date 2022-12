Staßfurt möchte einfach Fußball spielen

Staßfurt - „Wir wollen gewinnen.“ Patrick Stockmann ist ein Mensch, der Sachen frei heraus spricht. So auch vor dem anstehenden Duell der Fußball-Landesliga zwischen dem SV 09 Staßfurt und dem SC Vorfläming Nedlitz. „Wir sind inzwischen auf dem sechsten Rang abgerutscht“, stellt der Co-Trainer der Bodestädter beim Blick auf die Tabelle fest. Ein Umstand, mit dem sich an der Bode niemand zufriedengeben möchte, war das Saisonziel doch, besser zu sein als in der Vorsaison, als die Staßfurter auf Rang vier landeten. Die Richtung für die Partie gegen Nedlitz am Sonnabend um 13 Uhr ist damit schon gegeben und wie anfangs erwähnt macht Stockmann auch keinen Hehl daraus, dass die drei Punkte fast schon Pflicht sind.