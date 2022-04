Staßfurter beendet Negativtrend mit Derbysieg

Staßfurt - Spätestens nach dem 4:1 von Marc Burdack in der 65. Spielminute wurden bei den Gästen aus Kleinmühlingen ebenso wie bei Gastgeber Staßfurt Erinnerungen an das Hinspiel wach. Auch im September 2021 waren die Grün-Weißen in Führung gegangen, mussten sich dem Lokalrivalen letztlich aber deutlich geschlagen geben.