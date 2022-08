Staßfurter Handballer lassen Potenzial aufblitzen

Einen wichtigen Schritt in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Mitteldeutschen Oberliga machten die Staßfurter Handballer um Justus Kluge (links).

Staßfurt - Mit nicht einmal 18 Jahren wechselte Justus Kluge 2014 zum SC Magdeburg. Sieben Jahre spielte er – zunächst in der zweiten Mannschaft, später auch in der ersten – für die Landeshauptstädter. Viele Freunde machte er sich in dieser Zeit beim SCM, mit denen es nun ein Wiedersehen in Staßfurt gab. Doch Geschenke wurden dabei von den Gästen keine überreicht. Die Magdeburger Youngsters wussten um die Stärken ihres ehemaligen Mitspielers, so dass er im Verlauf des direkten Duells zwischen den Bode- und den Landeshauptstädtern einiges auszuhalten hatte.