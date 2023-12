Zumindest gegen den USC Magdeburg IV hatten sich Duc Rudatus (links) und der VC 97 Staßfurt mehr erhofft, doch am Ende standen zum Hinrundenabschluss in heimischer Halle zwei glatte Niederlagen zu Buche.

Staßfurt - Noch einmal vor den heimischen Fans präsentieren konnten sich die Volleyballerinnen und Volleyballer des VC 97 Staßfurt am vergangenen Wochenende. In der Landesliga bestritten die beiden Damen-Teams und die Herren jeweils einen Heimspieltag in der Sporthalle des Dr.-Frank-Gymnasiums – mit durchwachsenen Ergebnissen.