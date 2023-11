Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterburg/Staßfurt - Es war letztlich auch ein Zeichen des begonnenen Reifeprozesses in der jungen Staßfurter Mannschaft: Zwar ließ der SV 09 im Auswärtsspiel in der Altmark offensiv zahlreiche Chancen liegen, doch dafür stimmte diesmal die Einstellung in der Hintermannschaft. Am Ende reichte der Treffer von Laurenz Hoffmann für ein „dreckiges 1:0“, wie es Interimscoach Philipp Schmoldt beschrieb.