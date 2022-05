Staßfurter Reserve siegt nach hartem Kampf

Hin und Her wogte das Verbandsliga-Duell zwischen Rot-Weiss Staßfurt II und Wittenberg-Piesteritz II. Am Ende fanden die Bodestädter die richtigen Mittel - 34:31.

Niklas Zimnick (am Ball) war mit neun Toren – gemeinsam mit Tino Korin – bester Werfer von Rot-Weiss Staßfurt II.

Staßfurt - Kuriose Szenen bekamen die Zuschauer des Verbandsliga-Spiels zwischen den Handballern von Rot-Weiss Staßfurt II und Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz II kurz vor dem Ende zu sehen. Als das Schiedsrichter-Duo Sebastian Adler/Jessica Kirsten in der 56. Minute einen Staßfurter Angriff abpiff, drehte sich RWS-Akteur Niklas Zimnick um und lief zurück in Richtung eigenes Tor. Den Blick richtete er dabei noch einmal zu den Schiedsrichtern und so kam es zu einem unerwarteten Zusammenprall. Wittenbergs Mannschaftsverantwortlicher Rene Pfennig stand „zwei Meter auf dem Feld“, wie sich Rot-Weiss-Coach Mario Kutzer erinnert. „Da hat er nichts zu suchen.“