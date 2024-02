Zum ersten Mal in dieser Saison konnten Sebastian Busche, Yannik Henke (v.l.) und Co. vom TTC „Glück Auf“ Staßfurt einen Sieg bejubeln.

Bernburg/Staßfurt. - „Wir hatten diese Saison ganz oft Pech, dass die Spiele knapp gegen uns ausgegangen sind. Jetzt hat zum ersten Mal fast alles geklappt und fast alle haben ihre Bestleistung abgerufen“, war Sebastian Busche vom TTC „Glück Auf“ Staßfurt die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg anzuhören. Ausgerechnet im Sonntagsspiel bei Lokalrivale TTV Bernburg gelang ein 7:3-Erfolg, der für etwas Entspannung im Tabellenkeller der Landesliga sorgte.

Nach der Vorwoche wieder in Bestbesetzung angetreten, hatten die Staßfurt die Hoffnung im Gepäck, auch im oberen Paarkreuz zumindest einen Punkt mitzunehmen. „Dass Gordon (Schmidt, Anm. d. Red.) dann gleich beide holt, war natürlich umso besser“, freute sich Busche. Er selber rückte wieder in das untere Paarkreuz und wusste dort ebenfalls zu überzeugen. „Ziemlich schnell war eine gewisse Sicherheit da, als sich zeigte, dass es läuft“, verriet Busche.

Das Glück auf Staßfurter Seite

Nachdem der Spielstand nach den anfänglichen Doppeln ausgeglichen war, wobei das Duo Henke/Busche einen 0:2-Rückstand ausgleichen konnte, im Entscheidungssatz aber doch noch unterlag, war die erste Einzelrunde fest in Staßfurter Hand. Neben Schmidt und Busche in drei Sätzen setzte sich auch Jonas Lyko (3:1) durch. Somit führte Staßfurt 4:2 vor der zweiten Einzelrunde.

Und auch in dieser hatten die Gäste die Nase vorn. Bernburg gelang zwar durch die 0:3-Niederlage von Yannik Henke der Anschluss, doch parallel stellte Schmidt den alten Abstand wieder her. Dafür musste er aber ordentlich kämpfen, denn sein Gegenüber Alexander Bahn sicherte ich zunächst die ersten beiden Durchgänge. Doch der TTC-Neuzugang kämpfte sich zurück. Sinnbildlich für den Spieltag konnte er den Punkt im entscheidenden fünften Durchgang doch noch sichern, so dass ein Remis erreicht war.

Ein Punkt ist nicht genug

Doch die Gäste wollten mehr. Zu gut lief es an diesem Tag, um sich mit einem Zähler zufriedenzugeben. Busche und Lyko fackelten nicht lange und machten in je vier Sätzen den ersten Sieg perfekt.

Mit diesem rückte das Trio im Tabellenkeller – Prettin, Staßfurt und Aschersleben II – wieder enger zusammen. Mit der Erkenntnis im Rücken, dass „wir noch gewinnen können“, geht es nun in die weiteren Rückrundenspiele. Allerdings stehen weitere schwere Spiele bevor: Gegen Spitzenreiter Dessau II und den Rangvierten Anhalt Zerbst ist nicht unbedingt mit Siegen zu rechnen. Allerdings war es das beim Zweiten in der Kreisstadt auch nicht. „Der Knoten ist jetzt hoffentlich geplatzt“, blickt Busche voraus.

TTC„ Glück Auf“ Staßfurt: Yannik Henke, Sebastian Busche (2), Gordon Schmidt (2,5), Jonas Lyko (2,5)