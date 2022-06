VC 97 Staßfurt ist neuer Spitzenreiter

Auch der zweite Spieltag in der Volleyball-Landesliga war für die Damen des VC 97 Staßfurt ein kurzer. Wieder kam es nur zum Duell mit Reform Magdeburg III.

Magdeburg/Staßfurt - Gleich von Beginn an zeigte sich, dass die Partie einen ähnlichen Verlauf nehmen würde, wie 14 Tage zuvor. Die jungen Spielerinnen aus der Landeshauptstadt hatte in den zwei Wochen kein Mittel gefunden, um die erfahreneren Staßfurterinnen ins Stolpern zu bringen. Am Ende stand ein souveräner 3:0 (25:9, 25:18, 25:10)-Erfolg auf der Anzeigetafel.