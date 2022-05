ZLG Atzendorf will positiv starten

Plötzkau/Atzendorf - Vor dem Anpfiff muss allerdings noch eine Frage geklärt werden: Kann das Salzland-Duell überhaupt ausgetragen werden? Sturmtief „Ylenia“ versetzte in den vergangenen Tagen ganz Sachsen-Anhalt in Aufruhr. Somit muss erst einmal geklärt werden, ob der Rasenplatz in Plötzkau überhaupt bespielbar ist. „Nach unseren Informationen wird das am Freitagabend entschieden“, hält Atzendorfs Trainer Stefan Rock fest.