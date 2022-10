Kommissar Thiemer ermittelt in Tangermünde

Es wird gruslig in Tangermünde. Ein Frau, Mitglied in einer Theatergruppe, stirbt. Der Stendaler Kommissar Frank Thiemer hat einen neuen Fall, der sich allerdings schnell als mehr als nur der eine entpuppt.

Sina Kongehl-Breddin mit ihrem neuesten Werk, das in Tangermünde spielt.

Tangermünde - Fantasie ist etwas Wunderbares. Für Sina Kongehl-Breddin aus Stendal ist es die Essenz, aus der Geschichten entstehen. Für sie ist Fantasie die Grundlage all ihrer Bücher, die sie in den vergangenen Jahren geschrieben hat. Die Handlung ihres aktuellen Buchs spielt in Tangermünde.