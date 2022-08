Lok kassiert verdiente Niederlage

Nach einem positiven Start in die Verbandsligasaison hat der 1. FC Lok Stendal sein erstes Heimspiel verloren.

Nils Breda gelang es in dieser Aktion, Weißenfels Kapitän Sebastian Löbnitz zu überspielen.

Stendal - Gegen einen Mitfavoriten auf den Titel, SSC Weißenfels, hieß es am Ende 1:3. Der Erfolg der Gäste in dieser vom 19. Spieltag vorgezogenen Begegnung war hochverdient, hätte sogar noch höher ausfallen können, wobei die Gastgeber mit der letzten Aktion auch noch den Anschluss machen müssen. Doch Steven Schubert scheiterte am Gästetorwart vom Elfmeterpunkt.