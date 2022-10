Handwerkskunst Zwei Tage gibt in Tangermünde der Ton den Ton an

Menschen dicht an dicht am Tangermünder Hafen, eine volle Innenstadt und zufriedenen Händler am Hafen prägten am Wochenende das Bild der Kaiser- und Hansestadt. Der Grund dafür: Der 19. Töpfermarkt bei schönstem Herbstwetter sorgte für viele Besucher in der Stadt.