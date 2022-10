Quedlinburger SV setzt Achtungszeichen

Quedlinburg - In der Tabelle überholten die Harzer damit die Mannschaft von der Elbe und stehen jetzt mit ausgeglichenem Punktekonto auf dem sechsten Rang der Tabelle.

Die Handballer des Quedlinburger SV haben am Sonnabend einen knappen Sieg eingefahren und das, obwohl sie stark ersatzgeschwächt in die Partie gehen mussten. In der Bodelandhalle wurde der 27:25-(16:10)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig deshalb umso mehr gefeiert.

In der Anfangsphase der Partie ging es hin und her. Kein Team konnte sich wirklich lösen. Erst nach einer Viertelstunde konnten sich die Gastgeber Tor um Tor über 10:7 und 12:8 auf 14:10 absetzen.

Mit einer Sechs-Tore-Führung ging Nico Walters Team in die Pause. Und das ohne die Verletzten um Jakob Bansi, Ryan Hilgendorf und Tom Dickhut. „Das war eine unfassbare Willensleistung. Mit diesem Kader eine solche Leistung zu bringen, verlangt von mir größten Respekt. Von Woche zu Woche wird unser Kader immer kleiner und dennoch punkten wir für den Klassenerhalt in der Verbandsliga“, lobt Walter seine Sieben. Auch nach dem Seitenwechsel spielte der QSV weiter nach vorn und warf seine Tore. Jannik Walter Böttcher war hierbei am erfolgreichsten.

Der Rückraumspieler traf siebenmal. „Ich denke, Coswig hat unsere Stärke von Beginn an unterschätzt. Sie waren auf dem Papier handballerisch besser, haben aber nicht mit unserem Teamgeist und diesem Publikum gerechnet“, so der Übungsleiter über den Gegner und er fügt hinzu: „Unser Ziel war es, die Gäste über das schnelle Spiel zu brechen und das ist uns gelungen. Selbst als es am Ende nochmal knapp wurde, sind wir cool geblieben und haben den Sieg zu Hause behalten.“ Denn in der 42. Minute kamen die Gäste von der Elbe nochmal auf zwei Treffer heran – 21:19 durch einen Siebenmeter von Enrico Unger. Coswigs Nummer 39 war der erfolgreichste Schütze in Reihen der Gäste. Sechsmal überwand er das Torhüterduo des QSV, jedes Mal vom Siebenmeter-Strich.

Dennoch konnten die Gastgeber sich dem Druck der Blau-Roten entziehen und das Spiel mit 27:25 für sich entscheiden. „Ich denke, dass uns nach diesem Spiel niemand mehr unterschätzt. Gerade bei dem was wir mannschaftlich leisten. Das habe ich bisher bei keinem Verein erlebt. Das ist Wille, das ist Kampf, das ist Leidenschaft“, lobt Walter den QSV. Nun hat das Team eine zweiwöchige Spielpause. Am 30. Oktober treten die Harzer auswärts beim Landsberger HV an. Anwurf ist um 17 Uhr.

Quedlinburg: Brauns/Muschalla – Ehrig (4/1), Stief (5), Bollmann (3), Glesmann (1), Sorkalle (4), Kamalev, Nisser, Bansi, P. (3), Kappe, Böttcher J.W. (7/1), Krutenath. Siebenmeter: Quedlinburg 2/2, Coswig 6/6.Zeitstrafen: Quedlinburg 7, Coswig 8.