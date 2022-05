TC Wernigerode feiert ersten Sieg für den Wiederaufstieg

Der TC Wernigerode hat in seinem ersten Regionalliga-Spiel eindrucksvoll demonstriert, wohin er diese Saison will – zurück in die Bundesliga.

Wernigerode - Marco Heide

Das erste Spiel der Saison ist bekanntlich nicht immer das leichteste, da kein Spieler so richtig weiß, wo er tatsächlich, zumal unter Wettkampfbedingungen, steht. Umso schwieriger wird es weiterhin, wenn der Gegner bereits ein Spiel gespielt hat und entsprechend motiviert anreist. So der Berliner SV 1892 am vergangenen Wochenende, der bereits eine Woche zuvor den ersten Spieltag daheim bestreiten konnte und gegen den Harvestehuder HTC mit 3:6 verlor.

Entsprechend motiviert und in nahezu Bestbesetzung reisten daher die Hauptstädter in den Harz, um die notwendigen wichtigen Punkte beim TC Wernigerode Herren 30 einzufahren. Aber daraus wurde nichts.

Die Mannschaft der Wernigeröder um Mannschaftsführer Stephan Sterzik wollte ihrerseits gleich im ersten Regioballiga-Spiel ein klares Zeichen an die Konkurrenz senden – nämlich, dass sie es ernst meinen, mit ihrem Saisonziel, den direkten Wiederaufstieg in die 1. Tennis-Bundesliga zu schaffen.

Und dies gelang mehr als eindrucksvoll. Mit ihrer neuen Nummer Eins, dem Tschechen Michal Franek sowie dem Stamm der letztjährigen Bundesligatruppe, konnten alle Einzel gewonnen werden. Dennoch war es kein Selbstläufer, denn die Berliner boten teilweise gehörig Gegenwehr. So mussten vor allem Martin Kamenik und Marek Dvorak über drei Sätze gehen, um ihre Matches siegreich zu gestalten und die Punkte für unseren Tennisclub zusichern.

Erik Voloshin profitierte, nach gewonnenem ersten Satz, von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegenüber und Michal Franek, Martin Fafl und Andre Timme gewannen ohne Probleme. Damit war die Partie nach allen gespielten Einzeln bereits mehr als deutlich entschieden, weshalb die Wernigeröder entsprechend entspannt in die abschließenden drei Doppel gehen konnten und locker rotierten.

Hier ließen abermals die Wernigeröder Nummer Eins Michal Franek, an der Seite von Andre Timme, beeindruckend dem Spitzendoppel Becher/Weiss zu keinem Zeitpunkt ihrer Partie eine echte Chance und gewannen glatt in zwei Sätzen, ebenso, wenn auch knapper, wie Dvorak/Voloshin wenig später. Der Ehrenpunkt ging im dritten Doppel dann an die Berliner, wo sich Kamenik/Sterzik geschlagen geben mussten.

Mit einem souveränen 8:1 konnte damit der erste wichtige Sieg eingefahren werden, wobei vor allem die spielerischen Leistungen aller Akteure des TC Wernigerode beeindrucken konnten, was Hoffnung auf mehr macht. Schon nächstes Wochenende geht es weiter, dann erstmals auswärts in Hamburg, beim Rahlstedter HTC, wo sich die Mannschaft sicher erneut so motiviert präsentieren will und wird.