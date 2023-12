Lukas Dossow holt Bronze

Lukas Dossow bestritt in der Altersklasse 19 sein letztes Einzelturnier in der Jugend und errang abschließend Bronze im Doppel.

Sangerhausen/hol. - Vier Nachwuchsspieler vom TTC „Anhalt“ Zerbst qualifizierten sich im Herbst bei den Bezirksmeisterschaften in Aschersleben für die Landesmeisterschaften von Sachsen-Anhalt in Riestedt bei Sangerhausen am zweiten Advent-Wochenende mit 151 Aktiven aus 47 Vereinen. Allein die Qualifikation zu diesem großen Turnier ist schon ein sportlicher Erfolg für die Kinder und Jugendlichen aus der Nuthestadt.

Lukas Dossow spielte in der Altersklasse 19 sein letztes Einzelturnier in der Jugend sehr erfolgreich. Im Einzel der Vorrunde wurde er nach zwei 3:2-Siegen gegen einen Hallenser und einen Magdeburger sowie einer 1:3-Niederlage gegen einen Schönebecker Gruppenzweiter.

Im Achtelfinale der K.o.-Runde gewann Lukas dann gegen einen Jungen vom Gastgeber Riestedt. Felix Baumann aus Schönebeck war an Nr. 2 gesetzt und setzte sich dann gegen den Zerbster im Viertelfinale mit 3:0 durch. Platz fünf im Einzel von Sachsen-Anhalt ist für Lukas Dossow eine sehr gute Platzierung.

Noch besser lief es für ihn im Doppelwettbewerb. Mit einem Partner aus Aschersleben siegte er im Viertelfinale 3:2 gegen ein Duo aus Riestedt und Naumburg. Im Halbfinale unterlagen sie dann einem Doppel aus Schönebeck und Magdeburg mit 1:3 und erreichten somit eine Bronzemedaille.

Dwayne Filor ging in der AK 15 an den Start. In seiner Vorrundengruppe im Einzel reichte ein 3:0-Sieg gegen einen Magdeburger und zwei Niederlagen gegen Jungs aus Schönebeck und Biederitz nicht zum Weiterkommen. Mit seinem sportlichen Freund Max Hildebrand vom TSV Griebo ging Dwayne im Doppel an den Start. Beide verloren gegen ein Duo aus Merseburg und Halle mit 2:3 Sätzen.

Ebenfalls in der AK 15 war Katharina Damianov in Riestedt aktiv. Sie verlor in ihrer Dreiergruppe gegen zwei Mädchen aus Riestedt und Beetzendorf und schied aus. Im Doppelwettbewerb mit ihrer Partnerin aus Elster unterlag sie einem Duo aus Riestedt und Halle mit 0:3 Sätzen.

Leni Krüger war die jüngste Teilnehmerin vom TTC „Anhalt“ Zerbst in der AK 13 bei den Landesmeisterschaften. Sie wurde, wie Lukas Dossow bei den großen Jungen, im Einzel Gruppenzweite durch zwei Siege gegen Mädchen aus Tangermünde und Riestedt sowie eine 0:3-Niederlage gegen Charlotte Nikschtat aus Elster. Im Viertelfinale schied Leni dann durch eine 2:3-Niederlage gegen ein Mädchen aus Beetzendorf aus.

Auch im Doppel mit einer Magdeburgerin gab es im Viertelfinale eine 0:3-Niederlage gegen zwei Mädels aus Elster. Für Leni Krüger aus Pakendorf ist der fünfte Platz im Einzel bei diesem großen Turnier ein Erfolg. Sie kann auch in der nächsten Zeit im Nachwuchsbereich noch mehrere Jahre starten.