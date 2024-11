„Man of the Match“ sichert Punkt

zerbst. - Im Spitzenspiel der Landesliga Dessau gegen Tabellenführer TTV Bernburg waren die Zerbster vom TTC „Anhalt“ aufgrund von krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen nicht in der Favoritenrolle. „Wir hatten aufgrund des Heimrechts und als ’Underdog’ die Motivation, das Beste herauszuholen“, wussten Kapitän Oliver Noack und seine Männer um die Wichtigkeit des Spiels und des Ergebnisses in Hinblick auf den Aufstiegskampf.

Entsprechend motiviert starteten die Zerbster auch sehr gut in die Partie. Die vielen Zuschauer sahen hochklassige und sehr spannende Duelle. Das Doppel Christian Rarek und Kai Lehmann hatte mit Bahn/Jürges wenig Probleme und siegte mit 3:0. Anders das Spiel der Spitzendoppel, wo Michael Lucas und Oli Noack, der aufgrund seiner Armverletzung nur das Doppel spielte, gegen Lukascuk/Türk über fünf Sätze kämpfen mussten, um mit 3:2 als Sieger vom Tisch zu gehen. „Das Endergebnis hätte klarer ausfallen können“, konnte das TTC-Duo die 10:6-Führung im dritten Satz nicht durchbringen. „Wir haben uns sehr gut gefangen und wieder reingekämpft und mit dem fünften Satz das Spiel klar für uns entschieden“, bemerkte Oli Noack.

Im oberen Paarkreuz der ersten Einzelrunde gingen Rarek gegen Bahn und Lehmann gegen Lukascuk mit 1:3 leer aus, was „zu erwarten war“. Somit glichen die Gäste zum 2:2 aus.

Das untere Paarkreuz war dann erfolgreich. Dennis Puls hatte mit Jürges keine Probleme und siegte mit 3:0. Lucas lieferte sich mit Türk ein umkämpftes Spiel und hatte mit dem unangenehmen Noppenbelag des Gegners einige Probleme. Nach dem 1:2-Rückstand stellte der Zerbster sein Spiel um und siegte 3:2. „Das war taktisch auf einem hohen Niveau“, fand sein Kapitän.

Mit der 4:2-Führung ging es in die zweite Runde, wo Rarek und Lehmann beide Spiele 0:3 abgeben mussten, so dass der TTV zum 4:4 ausglich.

Auch Puls kam mit der Spielweise von Türk nicht zurecht und unterlag nach knappen Sätzen 0:3, so dass die Gäste mit 5:4 in Führung gingen. Lucas war es dann, der Jürges mit 3:0 vom Tisch fegte und den Punktgewinn eintütete.

„Der Punkt war verdient und Micha war der ’Man of the Match’. Und wir können uns definitiv mit diesem Punkt zufrieden geben“, bilanzierte der Kapitän. Die Mannschaft blickt positiv auf die Rückrunde und hofft, dass sie „das Rückspiel dann in Bestbesetzung in Bernburg gewinnen kann“.

Oli Noack sprach den Zuschauern „ein großes Lob“ und seinen Dank aus. „Sie haben uns zahlreich unterstützt und teilweise zum Punktgewinn verholfen.“

Der TTC hat noch zwei wichtige Spiele vor dem Jahreswechsel zu bestreiten. Am Samstag geht es zum Tabellenvorletzten nach Prettin, wo der TTC erneut ersatzgeschwächt ein spannendes Spiel erwartet.

Am 30. November folgt ein weiteres Topspiel beim Tabellenvierten Glück Auf Staßfurt.