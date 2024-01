Rückrunde verspricht Spannung

zerbst/hol/sza. - Mit unterschiedlichen Voraussetzungen gehen die acht Tischtennis-Mannschaften des TTC „Anhalt“ Zerbst in die Rückrunde des Spieljahres 2023/24.

Die Nachwuchsmannschaft spielt in der Kreisliga ABI und belegt dort mit 16:2 Punkten einen guten zweiten Platz. Der amtierende Nachwuchs-Kreismeister Köthener SV 2009 führt die Tabelle an.

Die erste Herrenmannschaft steht zur Halbzeit mit 10:8 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der zweithöchsten Liga des TTVSA, der Landesliga Dessau. Aufgrund der gesundheitlichen Probleme bei der Nummer 1 dieses Teams, Johannes Zander, ist dies ein gutes Ergebnis. Das erste Heimspiel der Rückrunde findet am Samstag, 20. Januar ab 15 Uhr gegen Oranienbaum statt. Bereits am Sonntag startet die Rückrunde an auswärtigen Tischen.

Zum Spitzenspiel reisen die Zerbster zum Tabellenzweiten TTV Bernburg. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 5:5-unentschieden. Dieses Mal wollen die Zerbster beide Punkte mitbringen.

Bestes Team aller Staffeln

Ausgezeichnet ist das Abschneiden der Zweiten vom TTC „Anhalt“ Zerbst in der Bezirksliga Dessau/Anhalt-Bitterfeld/Wittenberg. Mit 22:0 Punkten und 104:6 Spielen sind die Nuthestädter das beste Herrenteam aller Staffeln des Tischtennis-Verbandes Sachsen-Anhalts.

Selbst gegen den Tabellenzweiten aus Köthen gewannen die Nuthestädter in der Kreisstadt klar mit 8:2. Bereits am 20. Januar ab 15 Uhr kann im Zerbster Sportzentrum eine Vorentscheidung fallen, wenn die Köthener erneut die Gegner sind. Wenn die Zerbster dort wiederum gewinnen, haben sie vier Punkte Vorsprung und sollten bis zum Saisonende Tabellenführer bleiben. Die Rückrunde startet bereits heute Abend ab 19 Uhr mit dem vereinsinternen Match gegen die eigene dritte Mannschaft.

Ganz anders ist die Situation der dritten Herrenmannschaft in der selben Staffel. Mit 5:17 Punkten steht der TTC III auf Rang zehn und damit auf einem Abstiegsplatz. Hagen Wünsche wird in der Rückrunde von der zweiten in die dritte Mannschaft rücken. Das sollte eine Spielverstärkung sein.

Gegen Sandersdorf und Chemie Wolfen (beide Teams stehen in der Tabelle knapp vor den Zerbstern) sollte unbedingt doppelt gepunktet werden. Ebenso gegen die Tabellenschlusslichter Turbo Dessau IV und VfL Gehrden. Auch der TTC III hat am Samstag, 20. Januar ab 15 Uhr sein erstes wichtiges Punktspiel daheim gegen Sandersdorf.

Vier Jugendliche sind im September 2023 in der Mannschaft vom TTC „Anhalt“ Zerbst IV angetreten. Die Gegner in der Bezirksklasse Anhalt-Bitterfeld erwiesen sich in der Hinrunde jedoch als spielstark. Alle sechs Punktspiele gingen verloren.

Aufgeben ist keine Option

In der Rückrunde sollten die Zerbster Jungen versuchen, noch Punkte zu erreichen und nicht aufzugeben. Am 17. Februar um 12 Uhr ist das erste Heimspiel der Rückrunde gegen Sandersdorf II angesetzt. Bereits am Samstag reisen die Youngster zum schweren Auswärtsspiel nach Köthen, wo mit dem Köthener SV 2009 II der Tabellendritte wartet.

In der Kreisliga ABI Nord steht die fünfte TTC-Mannschaft zur Halbzeit mit 12:2 Punkten auf dem zweiten Platz. Gleichauf mit dem besseren Spielverhältnis führt ESKA Zerbst die Tabelle an. Nur einen Punkt dahinter folgt Fortschritt Steutz. Die entscheidenden Punktspiele für den TTC V sind am 19. März daheim gegen Steutz und erst nach Ostern, am 10. April, gegen ESKA in der Sporthalle an der Zerbster Fuhrstraße. Mit dem spielstarken Neuzugang Michael Lucas sind Siege für die Fünfte möglich.

Der TTC „Anhalt“ Zerbst VI überwintert mit 4:10 Punkten auf dem sechsten Platz der Kreisliga ABI Nord. In drei von sieben Punktspielen der Rückrunde sind Siege möglich.

Die siebte Herrenmannschaft spielt in der Kreisklasse und ist mit 6:6 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Sie beendet das Spieljahr als erstes Team noch vor Ostern, am 26. März.