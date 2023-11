Schmerzhafte Niederlage im Spitzenspiel

Die Zerbster E-Jugend mit Paul Handrich (links) verlor in Wolfen 17:26. Doch die Niederlage wird schnell aufgearbeitet und am Samstag wollen die E-Kids wieder gewinnen.

Wolfen/Zerbst/Sza. - Die Zerbster E-Handball-Kids feierten zuletzt immer hohe Siege. Im Spitzenspiel bei der HSG Wolfen mussten sie nun am Wochenende nach langer Zeit eine 17:26-Niederlage verschmerzen.

„Wir wussten, dass das Spiel eine erste Standortbestimmung ist. Leider haben wir es am Ende deutlich verloren, was aus meiner Sicht hätte nicht sein müssen“, war HSV-Trainer Fabian Schwenger etwas enttäuscht.

In der ersten Hälfte kamen die Kids im Spiel 3 gegen 3 gar nicht zurecht. „Wolfen hat sehr gut verteidigt und unsere kleinen Fehler ausgenutzt“, so der Trainer. Wolfen enteilte nach acht Minuten auf 6:1. Dann konnten sich die Zerbster Kids besser darauf einstellen und verkürzen. Bis zur Pause war der Abstand beim 6:16 aber schon recht groß.

Im zweiten Abschnitt, wo über das gesamte Feld gespielt wird, konnten die HSV-Kids das ausspielen, was sie können. „Wir haben gut zusammen gearbeitet und konnten hinten viele Bälle holen“, lobte Fabi Schwenger. So konnten sie auf sechs Tore verkürzen (15:21/32.). In der Folge schlichen sich aber erneut einige Fehler ein, die Wolfen eiskalt bestrafte und am Ende deutlich mit 26:17 siegen konnte.

„Es ist eine Niederlage, die weh tut, aber dazu gehört. Wir haben die zweite Halbzeit mit einem Tor gewonnen. Es war positiv, dass die Kids sich nicht aufgegeben hatten. Wir haben jetzt gesehen, woran es hapert und was wir machen müssen. Darauf werden wir im Training explizit eingehen“, nehmen die Trainer die Defizite auf ihre Agenda. Denn sie wollen die restlichen Spiele in diesem Jahr noch erfolgreich gestalten.

Gleich am Samstag haben sie die Chance dazu. Da kommt mit dem SV Grün-Weiß Wittenberg/Piesteritz der Tabellenelfte zum Vierten nach Zerbst. Anwurf ist um 10 Uhr.Zerbst: Walter Erxleben - Moritz Aderholz, Hugo Schröter, Niklas Schwenger, Laney Kattner, Joel-Constantin Riemann, Tim Leon Tiepelmann, Hadi Al Laban, Luca-Joel Weise, Paul Luca Schneider, Henning Moller, Paul Handrich.